МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. В России получение водительских удостоверений могут разрешить с 16 лет, сообщает RT.

Такое предложение выдвинул депутат Госдумы Василий Власов.

Парламентарий направил свое предложение в письме на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова.

"Прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в Российской Федерации, до 16 лет", — цитирует телеканал текст письма.

Депутат нижней палаты парламента предложил разрешить россиянам учиться для получения водительских удостоверений категории B с 15,5 года.

По мнению Власова, граждане с 16 лет уже могут работать и жить отдельно от родителей, поэтому возможность самостоятельно управлять машиной с 16 лет позволит вовлечь молодых людей в экономический процесс. они захотят стать самостоятельными и заработать на автомобиль.