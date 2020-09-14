МОСКВА, 14 сен /ПРАЙМ/. "Аэрофлот" открыл продажу билетов на собственные грузопассажирские рейсы в Москву для россиян, вывозные рейсы сохранятся только в ряд городов, сообщила журналистам пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

Газета "Коммерсант" в понедельник сообщила, что Россия отменяет вывозные рейсы по европейским направлениям, а также из США в Москву. Теперь вместо них в открытой продаже доступны билеты на регулярные рейсы "Аэрофлота". По данным газеты, это как минимум рейсы в Москву из Франкфурта, Вены, Амстердама, Барселоны, Милана, куда ограничен въезд граждан РФ, а также из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса на период до середины октября. При этом заявленных рейсов в Европу и США значительно меньше, чем обратных.

"Аэрофлот" по согласованию с оперативным штабом правительства действительно открыл продажу авиабилетов на собственные грузопассажирские рейсы в Москву для граждан Российской Федерации. "Вывозные" рейсы сохранятся из городов, в которые регулярные коммерческие рейсы российскими авиакомпаниями не совершаются. Это города Южной Америки, некоторые города Африки и Азии, некоторые другие направления", — сказала Спивакова.