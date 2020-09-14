МОСКВА, 14 сен /ПРАЙМ/. Чистая прибыль Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головной компании российской транспортной группы Fesco) по РСБУ за первое полугодие 2020 года сократилась в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом предшествовавшего года и составила 653,462 миллиона рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании за отчетный период сократилась при этом на 11,2%, до 1,08 миллиарда рублей. Выручка от перевозки грузов в загранплавании за 6 месяцев 2020 года снизилась на 164,5 миллиона рублей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Валовый убыток сократился на 34,7% и составил 311,57 миллиона рублей. Прочие доходы сократились на 17,8% и составили 1,46 миллиарда рублей. Доходы от участия в других организациях сократились в 1,7 раза, до 830,63 миллионов рублей.

Себестоимость продаж сократилась на 17,8%, до 1,4 миллиарда рублей. Налог на прибыль сократился на 1,4% и составил 121,78 миллиона рублей. Прочие расходы сократились на 30,5%, составив 1,14 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения сократилась на 44,6% — до 531,68 миллиона рублей.

Рост наблюдается в долгосрочных обязательствах компании, которые за полугодие увеличились на 3,6%, до 25,134 миллиарда рублей на 30 июня. Краткосрочные обязательства – увеличились на 2,6%, до 3,742 миллиарда рублей.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Головная компания — "Дальневосточное морское пароходство". Группе принадлежат ВМТП, железнодорожный оператор "Трансгарант", оператор фитинговых платформ "Русская тройка".