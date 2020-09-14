МОСКВА. 14 сен /ПРАЙМ/. Межведомственная комиссия по выдаче авиакомпаниям допусков на полеты из РФ за рубеж возобновила свою деятельность, приостановленную на фоне ограничения полетов за рубеж из-за пандемии коронавируса, следует из размещенных на сайте Росавиации материалов к заседанию комиссии.

Судя по отсутствию с февраля таких материалов на сайте Росавиации, комиссия прекратила свою деятельность в том же месяце — тогда же, когда начались приостановки полетов за рубеж. Заочное заседание состоится 17 сентября.

Из размещенных материалов следует, что авиакомпания Azur Air запросила допуски на полеты в Лондон из Казани, Ростова-на-Дону и Новосибирска, в Каир из Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону и Новосибирска, в турецкий Даламан из Казани. Авиакомпания "Северный ветер" запросила допуски на рейсы Калининград-Стамбул.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.

С 1 августа РФ возобновила рейсы в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию, однако пока прямых регулярных рейсов нет. С 10 августа возобновились рейсы на турецкие курорты — в Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа возобновились полеты в Швейцарию.

С 8 сентября было разрешено возобновить авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Полеты в Каир начались 9 сентября, в Мале — 10 сентября, в Дубай (ОАЭ) — 11 сентября.