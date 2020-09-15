МОСКВА, 15 сен /ПРАЙМ/. Международная выставка вертолетной промышленности HeliRussia 2020, в рамках которого ведущие российские и зарубежные авиационные предприятия представят свои новинки военного и гражданского назначения, стартует во вторник в московском "Крокус Экспо".

Мероприятие, проводимое под эгидой Минпромторга РФ, пройдет с 15 по 17 сентября. В нем примут участие такие крупные компании как холдинг "Вертолеты России", государственный спецэкспортер военной техники "Рособоронэкспорт", Объединенная двигателестроительная корпорация, "Росэлектроника" и другие.

Среди новинок выставки — вертолет Ка-32A11BC и легкий многоцелевой "Ансат" с новым медицинским оборудованием, а также новый водяной бак СП-32 отечественного производства, предназначенный для модернизированных противопожарных вертолетов Ка-32A11М. В рамках модернизации на вертолет планируется установить новое бортовое радиоэлектронное оборудование, более мощные двигатели ВК-2500ПС-02 и усовершенствованную систему пожаротушения.

"Выставка HeliRussia является для нас прекрасной возможностью обсудить с участниками российского вертолетного рынка все накопившиеся за год вопросы, объединить усилия перед новыми вызовами. Эпидемия COVID-19 стала одним из них. Именно поэтому в центре внимания специалистов будет легкий вертолет "Ансат", сертифицированный под установку специального медицинского модуля и оснащенный расширенным составом опционального оборудования", – заявил накануне гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский.

В рамках деловой программы HeliRussia запланированы различные переговоры, презентации и профильные дискуссии, посвященные современному состоянию международного рынка вертолетов, применению беспилотников в решение экономических задач, сервисному обслуживанию техники и другим темам.