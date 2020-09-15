ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 сен /ПРАЙМ/. В Сахалинской области планируют восстановить советскую систему аэродромов и приобрести новые самолеты, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко, выступая во вторник с отчетом перед общественностью за год работы в должности.

"В регионе восстанавливается советская система аэродромов. Самолеты уже полетели в Шахтерск (центр Сахалина) и Ноглики (север). В этом году сделаем посадочные площадки в Александровске-Сахалинском (север) и Зональном (север). Мы будем иметь рекордное количество аэродромов в нашем регионе в сравнении с другими", — сказал губернатор.

Планируется, что в 2021 году посадочные площадки появятся в Смирных (центр Сахалина), Поронайске (центр) и Северо-Курильске (Парамушир). Лимаренко добавил, что для этих направлений область приобретет новые самолеты.