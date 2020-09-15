МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. "Совкомфлот" планирует выплатить дивиденды по итогам текущего года в размере 225 миллионов долларов, сообщает компания во вторник.

"Компания планирует выплаты дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Целевые дивидендные выплаты по результатам 2020 года составляют 225 миллионов долларов (при условии одобрения совета директоров и общего собрания акционеров)", — говорится в сообщении компании.