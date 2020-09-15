МОСКВА, 15 сен /ПРАЙМ/. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 сентября увеличила стоимость перевозки животных в самолете, теперь на некоторых международных рейсах она будет достигать 200 евро или 17,8 тысячи рублей, следует из данных на сайте перевозчика.

Перевозка животных в салоне самолёта между пунктами, расположенными в европейской и азиатской частях России, с 15 сентября выросла с 3750 рублей до 5000 рублей. На рейсах из США стоимость выросла с 75 долларов (5625 рублей) до 120 долларов (9000 рублей). На рейсах в США, на Кубу и обратно, из ряда пунктов Азии и обратно стоимость составит 120 евро (10 680 рублей) вместо прежних 75 (6675 рублей).

Стоимость перевозки животных в салоне между пунктами внутри европейской части России и между пунктами внутри азиатской части не изменилась — она составляет 3750 рублей. Также не изменилась стоимость на других международных рейсах, кроме упомянутых выше — 75 евро (6675 рублей).

Стоимость перевозки животных в багажном отсеке с 15 сентября также выросла. Между пунктами, расположенными в европейской и азиатской частях России — также с 3750 рублей до 5000 рублей. На рейсах из США стоимость выросла с 75 долларов (5625 рублей) до 200 (15000 рублей). На рейсах в США, на Кубу и обратно, в ряд пунктов Азии и обратно — с 75 евро (6675 рублей) до 200 (17800). Стоимость перевозки на остальных международных рейсах осталась той же — 75 евро (6675 рублей), не изменилась она и на рейсах внутри европейской или внутри азиатской части РФ — 3750 рублей.

"Аэрофлот" ранее сообщил, что ввел новые правила перевозки животных, с 15 сентября один пассажир, причем только совершеннолетний, может провезти только одно животное, а возможность перевозки в салоне либо в багажном отсеке зависит от размеров и веса клетки с животным.