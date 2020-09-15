МОСКВА, 15 сен /ПРАЙМ/. Торжественная церемония запуска нового тематического поезда московского метрополитена, посвященного 75-летию российской атомной отрасли, состоялась во вторник в столичном электродепо "Красная Пресня", передает корреспондент РИА Новости.

В состоящем из пяти сдвоенных вагонов современном поезде "Русич" размещена экспозиция, рассказывающая о важных вехах истории атомной отрасли и о ключевых современных достижениях российских атомщиков.

Пассажиры смогут увидеть, как работают предприятия Росатома, узнают, как современные технологии и достижения отрасли делают лучше жизнь общества. Фотографии, представленные в экспозиции, демонстрируют красоту и мощь технологий ядерной индустрии — заводские цеха и научные лаборатории, процессы создания уникальной продукции, значимые объекты и яркие конструкционные решения.

Используя интерактивные элементы – хэштеги, QR-коды и элементы дополненной реальности, каждый желающий сможет не только подробнее узнать об истории атомпрома и современных достижениях Росатома, но и сделать фотографии на фоне атомных "объектов".

К запуску брендированного поезда в рамках празднования юбилея отечественной атомной промышленности выпущена лимитированная серия карт "Тройка" с эксклюзивным дизайном, посвященным 75-летию атомной отрасли.

Поезд будет курсировать на Кольцевой линии московского метро в течение шести месяцев.

"Мы очень рады, что благодаря руководству города Москвы, городского метрополитена мы получили возможность реализовать такой необычный проект. Наша экспозиция будет рассказывать об истории, о славных традициях, о сегодняшнем дне и, возможно, о будущем атомной отрасли", — сказал на церемонии первый заместитель генерального директора Росатома — директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров.

Российской атомной промышленности 20 августа нынешнего года исполнилось 75 лет. В честь юбилея Росатом организовал серию информационных и праздничных мероприятий, призванных рассказать как можно больше об отрасли и ее достижениях. Программа юбилейных мероприятий рассчитана на 75 дней, начиная с 20 августа. За это время пройдут более сотни онлайн- и офлайн-мероприятий разного масштаба, включая концерты, фотовыставки, запуск диджитал-проектов, образовательные и просветительские мероприятия, участником которых может стать каждый житель России.