МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. РЖД и Минтранс РФ предложили новый вариант финансирования строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург с сокращением номинальных трат с 1,7 до 1,4 миллиарда рублей, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. РЖД в последние годы готовили в качестве пилотного проекта ВСМ Москва-Казань стоимостью около 1,7 триллиона рублей. Однако в 2019 году президент России Владимир Путин одобрил проектирование ВСМ между Москвой и Петербургом. РЖД занялись и этим проектом. Ориентировочно он оценивается в 1,5 триллиона рублей.

Источник издания, знакомый с вариантом паспорта проекта "Высокоскоростное железнодорожное сообщение" комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ), а также с ходом совещания по ВСМ 10 сентября, рассказал, что сейчас рассматривается дробление проекта на три фазы. Это Москва-Крюково (42 километра), Крюково-Обухово (основная протяженность трассы, 630 километров) и Обухово — Санкт-Петербург (12 километров).

В КПМИ войдет не вся магистраль, а только 630 километров от Крюкова до Обухова, без дорогостоящих подходов к столицам. Этот участок предлагается включить в КПМИ с реализацией по корпоративно-концессионной схеме. По данным газеты, в результате государство вместо 250 миллиардов рублей даст концессионеру 50 миллиардов рублей.

Согласно документу, участок Москва-Крюково предлагается финансировать за счет федерального проекта "Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла". По словам источника издания, затраты по участку оцениваются в 221,5 миллиарда рублей, из которых 200 миллиардов рублей РЖД возьмут из капитального гранта, который изначально был предусмотрен на ВСМ до Казани. По данным газеты, участок Обухово — Санкт-Петербург стоимостью 62 миллиарда рублей РЖД теперь намерены строить за счет собственной инвестпрограммы в рамках развития транспортной системы Санкт-Петербурга.

Один из источников издания утверждает, что есть и другой вариант: в концессию уйдет только участок Логовежь-Обухово, а Крюково-Логовежь стоимостью 440 миллиардов рублей РЖД построят за счет своей инвестпрограммы. Тогда в периметр концессии попадет лишь 450 километров трассы стоимостью 950 миллиардов рублей, а еще порядка 750 миллиардов рублей работ с учетом вокзальных комплексов окажется в инвестпрограмме РЖД.

В РЖД комментариев не дали. В Минтрансе газете сказали, что с предложениями знакомы, но "до момента переутверждения паспорта федерального проекта комментировать подробности преждевременно".