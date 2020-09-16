МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/. Росатом внесет на первое заседание новой межведомственной комиссии Совета безопасности России по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике вопрос о прогнозе грузопотока на Северном морском пути на среднесрочную перспективу, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в ходе встречи с заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.

Кадры встречи, прошедшей в формате видеосвязи, опубликованы в среду на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".

"Пришло поручение от Совбеза внести свои предложения по рассмотрению на заседании комиссии. Первый вопрос, который при вашем одобрении мы внесем на рассмотрение, это вопрос грузопотока (по Севморпути) на среднесрочную перспективу", — сказал Лихачев.

"Еще один вопрос, который хотели бы на рассмотрение комиссии предложить, — это анализ и выход на ответственное поведение недропользователей в среднесрочной перспективе и подстраивание под эти потребности инфраструктуры, и нашу ледокольную активность в горизонте минимум до 2030 года. И работу по обеспечению аварийно-спасательной службы, где на полях или вместе с этой проблемой мы еще отдельным образом поговорим об обеспечении связи, навигации и интернет-активностей", — добавил глава Росатома.

Комиссия образована в конце августа указом президента России Владимира Путина для выполнения Советом безопасности РФ задач по выработке мер, направленных на обеспечение национальной безопасности России в Арктике и социально-экономического развития арктической зоны РФ, а также для координации органов власти в этой сфере. Среди задач комиссии — подготовка предложений и рекомендаций Совбезу по вопросам возникновения угроз национальной безопасности России, связанных с участием иностранных компаний в реализации крупных инвестиционных проектов по освоению Арктики. Комиссия будет предлагать Совету безопасности применять специальные экономические меры в целях обеспечения нацбезопасности РФ в Арктике. Комиссию возглавил Дмитрий Медведев как заместитель председателя Совбеза.

Как сообщил в конце августа журналистам помощник Медведева Олег Осипов, комиссия соберется в Москве в ближайшее время, а одно из последующих заседаний пройдет непосредственно в Арктике.

Ранее газета РБК сообщила, что заместитель генерального директора Росатома, глава дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша направил письмо в Минтранс с предложением снизить прогноз по грузопотоку на СМП к 2024 году на четверть, с 80 миллионов тонн до 60 миллионов тонн в год. В 2018 году Росатом был наделен функцией единого инфраструктурного оператора Северного морского пути.