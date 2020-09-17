МОСКВА, 17 сен /ПРАЙМ/. Дефицит новых легковых машин в автосалонах в России, о котором месяц назад уже сообщали продавцы, скорее всего, сохранится до конца года, особенно для импортируемых машин, рассказали опрошенные РИА Новости автодилеры.

"Дефицит закончится через 1-3 месяца в зависимости от бренда, некоторые компании могут испытывать дефицит до конца года в части импортируемых машин. Цены будут расти – мы видим, что рубль находится под давлением, прогнозы ОПЕК говорят о том, что потребление нефти будет падать, а значит, цены на нее расти не будут даже при условиях ограничения ее добычи и, скорее всего, будут снижаться. Цена на рубль очень сильно зависит от цен на нефть, поэтому девальвация рубля имеет высокую вероятность. В этой ситуации производители будут потихонечку поднимать цены", — считает вице-президент ассоциации автодилеров (РоАД) Олег Мосеев.

Дефицит есть и спрос есть, а машин нет, сокрушается представитель "Автоспеццентра". Он ожидает восстановления поставок в конце сентября – октябре и отмечает, что по концернам, имеющим локальную сборку, ситуация с доступностью автомобилей и наполнением складов выправится быстрее – до нового года, а по импорту рискует затянуться.

"По некоторым моделям и маркам дефицит сохраняется. Делать прогнозы по срокам восстановления поставок пока что преждевременно, но мы рассчитываем на нормализацию ситуации к концу этого года. Ясно одно – все автомобили, которые смогут привезти импортеры, будут реализованы. Наши продажи в августе увеличились на 13% относительно показателей прошлого года. В сентябре мы так же показываем неплохие результаты", — говорит предправления "Авилона" Андрей Павлович.

Августовская статистика Росстата показала снижение производства легковых машин на 30% год к году – до 82,4 тысяч машин после июльского роста на 3,9%, по итогам января-августа падение составило те же 30% до 706 тысяч машин. Вместе с тем, в августе граждане России оформили заметно меньше автокредитов – на 14% по сравнению с июлем (до 61 тысячи займов), и на 4% год к году, следует из данных Объединенного кредитного бюро.