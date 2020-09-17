ХАБАРОВСК, 17 сен — ПРАЙМ. Символический юбилей отпраздновали авиастроители Комсомольска-на-Амуре, выпустив в серию 200-й самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сообщает правительство региона.

"В Комсомольске-на-Амуре продолжается выпуск самолетов SSJ-100. С момента начала сборки авиастроители произвели 200 самолетов. В начале сентября совершил свой первый полет очередной пассажирский лайнер, собранный на авиазаводе. Самолет с заводским номером 95205 стал 201-м по счету и предназначен для авиакомпании "Россия", — говорится в сообщении.

В 2019 году авиазавод Комсомольска-на-Амуре выпустил 18 самолетов. В этом году производственную программу пришлось скорректировать из-за пандемии коронавируса. Авиастроители смогли собрать всего восемь новых самолетов. При этом в планах Объединенной авиастроительной корпорации с января будущего года нарастить производство лайнеров минимум до 30 в год. Применяемые в городе технологии и логистические решения позволяют заводу выпускать по одному SSJ-100 в неделю, то есть до 52 единиц в год.

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ) — производитель самолетов марки "Су", ведущее производственное предприятие Авиационной холдинговой компании "Сухой". В настоящее время участвует в трех приоритетных программах холдинга: по разработке и производству многофункционального истребителя "Су-35", боевого авиационного комплекса пятого поколения и регионального пассажирского самолета SSJ-100.