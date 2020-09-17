МОСКВА, 17 сен /ПРАЙМ/. Российский производитель электрокаров Zetta обсуждает возможность сотрудничества со словацкой компанией Beta-Car, следует из сообщения Минпромторга РФ.

Отмечается, что торгпред России в Словакии Сергей Ступарь принял участие в переговорах Zetta со словацкой компанией Beta-Car, стороны обсудили возможное сотрудничество в поставках электромобилей российского производства на словацкий рынок, в частности, участие словацкой компании как потенциального дистрибьютора и представителя бренда Zetta в Словакии, осуществляющего продвижение, реализацию и постпродажное обслуживание электромобилей на собственной базе.

"По итогам встречи была выработана дорожная карта дальнейших действий. Стороны договорились обменяться технической информацией, а также начать рассматривать потенциальный дилерский контракт и организацию визита представителей словацкой компании на производство в Самарской области и визита представителей Zetta в индустриальный парк Beta Car s.r.o. в Пезинок", — сообщает Минпромторг.

Также словацкая сторона предложила содействие в сертификации продукции Zetta для словацкого и европейского рынка и в перспективе возможную организацию сборочного производства российских электрических автомобилей на территории Словацкой Республики, добавляет министерство.

В начале сентября гендиректор Zetta Денис Щуровский говорил РИА Новости, что старт производства российского компактного электромобиля перенесен на срок после 2020 года из-за отказа Фонда развития промышленности (ФРП) выделить предприятию льготный кредит на 100 миллионов рублей.

Zetta — компактный трехдверный автомобиль с электроприводом на два или четыре колеса. Компания сообщала, что по количеству деталей машина на 99% российская, лишь батарея импортируется из Китая, однако ее стоимость настолько высока, что в стоимостном выражении локализация составляет порядка 50% и более в зависимости от емкости.