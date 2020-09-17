МОСКВА, 17 сен /ПРАЙМ/. РЖД разработали и испытали прототип цифрового помощника с искусственным интеллектом для маневрового диспетчера, сообщила компания со ссылкой на директора по информационным технологиям Евгения Чаркина.

Ранее РЖД утвердили масштабную стратегию цифровой трансформации, в ходе которой разрабатываются и внедряются восемь цифровых платформ по всем направлениям деятельности: клиентские сервисы, производственный процесс и другие. В их основу положены несколько "сквозных" технологий, в том числе и искусственный интеллект.

"В ходе пилотного проекта была опробована возможность применения искусственных нейронных сетей для планирования работы железнодорожной сортировочной станции. В качестве площадки для проведения исследования была выбрана сортировочная станция Челябинск-Главный, а в экспертную группу проекта вошли сотрудники станции, технологи, инженеры и ИТ-специалисты", — говорится в сообщении.

По словам Чаркина, была построена модель данных, которая учитывая различные факторы, например, инфраструктурные ограничения, давала рекомендации о порядке роспуска составов с сортировочной горки, выступая в качестве прототипа интеллектуального сервиса принятия решений маневровым диспетчером.

Отмечается, что по итогам эксперимента прототип продемонстрировал хорошую предсказательную силу, обеспечивая снижение времени простоя вагонов в среднем более чем на 20%. Последующее обучение искусственного интеллекта на основании большего количества данных позволит улучшить качество этой модели и использовать ее в дальнейшем для повышения эффективности работы станций.