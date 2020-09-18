МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Крупнейший нефтяной танкер, ранее эксплуатировавшийся в Венесуэле, в конце мая перешел под российский флаг, получив название "Максим Горький" (Maksim Gorky), следует из материалов базы данных морских судов Equasis.

Судно с 2013 года эксплуатировалось на территории Венесуэлы под названием "Аякучо" (Ayacucho), но 1 мая 2020 было переименовано в "Максим Горький". Как следует из базы данных, с 1 июня текущего года танкер курсирует под флагом РФ.

Согласно документам Российского международного регистра, в конце мая танкер был зарегистрирован в РФ, а свидетельство о классификации судну выдал 20 августа Российский речной регистр судоходства (РРРС). Оперативно подтвердить выдачу документов для танкера в РРРС РИА Новости не смогли.

Как следует из базы данных Equasis, под флагом Венесуэлы собственником судна являлся один зарегистрированный владелец. Теперь в РФ собственником стал коммерческий владелец. Название компании в базе данных не указано.

Танкер "Максим Горький" (номер IMO 6159470) является крупнейшим на данный момент, эксплуатирующимся на территории России. Он обладает классом VLCC (Very Large Crude Carrier) с дедвейтом 320,8 тысячи тонн. Согласно данным отраслевых ресурсов, до этого крупнейшими танкерами в РФ были плавучие нефтехранилища "Умба" с дедвейтом 300 тысяч тонн и "Кола" с дедвейтом 309 тысяч тонн.