МОСКВА, 18 сен /ПРАЙМ/. В РФ принято решение прекратить все вывозные рейсы, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

"Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами. Также в качестве альтернативы вывозным рейсам будут задействованы на коммерческой основе самолеты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов", — сообщили в оперштабе.

В настоящий момент, как уточнили в оперштабе, такие рейсы осуществляются авиакомпанией "Аэрофлот".