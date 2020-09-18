МОСКВА, 18 сен /ПРАЙМ/. Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г.Нур-Султан), Киргизией (г.Бишкек) и Белоруссией (г.Минск)", — говорится в сообщении.

Рейсы в указанные государства будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю, уточнили в штабе.