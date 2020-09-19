СЕУЛ, 19 сен /ПРАЙМ/. Возобновление авиасообщения между Южной Кореей и Россией зависит от рентабельности таких рейсов, об этом РИА Новости сообщили в министерстве государственных земель и транспорта Республики Корея.

"Российская сторона, как вы знаете, в июле прислала нам документ с предложением возобновить регулярное авиасообщение. С тех пор мы на рабочем уровне обменялись несколькими электронными письмами, и с южнокорейской стороны провели внутреннее обсуждение, согласовав этот вопрос с ведомствами, ответственными за противоэпидемические мероприятия. В итоге было выработано решение, которое мы уже озвучивали: один рейс в неделю "Аэрофлотом" или Korean Air – будь то одной авиакомпанией или чередуясь через неделю. Мы предложили возобновить авиасообщение начиная с конца сентября, но это не точный срок, а время, с которого авиакомпании могут приступить к полётам, когда им будет удобно. Официального ответа со стороны российского Минтранса мы пока не получили", — заявил сотрудник отдела международного авиасообщения министерства Хван Сон Пхиль.

При этом в пятницу вечером в российском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что Россия с 27 сентября возобновляет авиасообщения с Южной Кореей: рейсы будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю.

По словам Хван Сон Пхиль, южнокорейское предложение являлось лишь ответом на российскую инициативу, со стороны правительства Республики Корея не было особых указаний возобновлять рейсы с РФ. Поэтому восстановление регулярного пассажирского авиасообщения зависит прежде всего от российских властей.

"На мой взгляд, учитывая то, что Россия пока не сняла запрет на въезд гражданам Республики Корея, осуществлять такие дальнемагистральные полеты с точки зрения затрат просто нерентабельно как "Аэрофлоту", так и Korean Air. Российская сторона рассматривает этот вопрос, но если, скажем, запрет на въезд будет снят, то с южнокорейской стороны сейчас есть довольно большой спрос на Москву. И тогда, скорее всего, авиакомпании смогут осуществлять этот рейс", — предположил собеседник.

Он также отметил, что по сравнению с Москвой авиалиния, связывавшая Сеул с Владивостоком, ранее была гораздо более загруженной, в том числе за счет использования нерегулярных и чартерных рейсов. Однако изначальным предложением российской стороны было возобновление рейса между столицами, поэтому пока что обсуждался только этот вариант.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Правительство РФ в целях предупреждения проникновения новой коронавирусной инфекции с 1 марта временно ограничило авиасообщение с Южной Кореей рейсами Аэрофлота" и Korean Air через терминал F московского аэропорта "Шереметьево". Авиакомпании "Аврора", "Сибирь" (S7 Airlines) и "Якутия", обеспечивавшие рейсы из Южно-Сахалинска, Владивостока, Хабаровска, Якутска, Иркутска и Новосибирска, продолжили выполнять лишь чартерные рейсы для вывоза иностранных граждан в Республику Корея и возвращения в РФ граждан России, государств-членов Евразийского экономического союза, а также членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ.

С 27 марта Россия полностью остановила регулярное и чартерное пассажирское авиасообщение с другими странами, оставив лишь специально организуемые эвакуационные рейсы. Южная Корея, в свою очередь, с 1 апреля ввела обязательный двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну, а с 13 апреля временно приостановила действие безвизового режима со странами, которые ввели ограничения на въезд в отношении южнокорейских граждан, в том числе с РФ. С этого же времени была приостановлена выдача краткосрочных виз C-3 (туризм, посещение семьи, родственников, друзей и пр.), а также усилена проверка заявлений на другие типы виз. Кроме того, с 1 июня введено требование для всех иностранных граждан, проживающих в Республике Корея по долгосрочным визам, получать перед выездом из страны разрешение на повторный въезд.

Россия с 1 августа приступила к поэтапному восстановлению авиасообщения с другими странами, параллельно возобновляя выдачу виз гражданам соответствующих государств, приостановленную еще 16 марта. Для посадки на борт иностранным гражданам необходимо предоставить справку, подтверждающую отрицательный результат теста на COVID-19, сданного не позднее чем за 72 часа до прибытия в РФ. При этом иностранцы, прибывающие в целях осуществления трудовой деятельности, должны по-прежнему проходить на 14-дневную изоляцию.

В Южной Корее наличие справки об отрицательном тесте на коронавирус не является общеобязательным требованием для посадки на борт, но оно может вводится в отношении иностранцев, прибывающих из стран в высоких риском заражения COVID-19. Кроме того, для получения южнокорейской визы теперь также требуется предоставить диагностическое заключение, свидетельствующее об отсутствии симптомов новой коронавирусной инфекции, которое выдано медицинской организацией не ранее чем за 48 часов до момента подачи документов на визу. Заявитель также должен подписать согласие на двухнедельный карантин, который, в случае несоответствия жилища обязательным требованиям для отбывания его на дому, будет проводиться в специальных выделенных помещениях за свой счет (из расчета 150 тысяч вон в день).

Как ранее пояснили РИА Новости в МИД РК, возобновление безвизового режима с Россией и другими странами в нынешних условиях уже не привязано к отмене ограничений на въезд для южнокорейских граждан и будет приниматься после комплексных консультаций со всеми заинтересованными ведомствами, исходя из общей ситуации с COVID-19 в мире, а также влияния подобного решения на динамику случаев заболевания, завезенных из-за рубежа, и эпидемическую ситуацию в Южной Корее в целом.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПАССАЖИРОПОТОК

По данным Пограничной службы ФСБ РФ, за 2019 год Россию посетило 453 796 граждан Республики Корея, что больше, чем граждан таких сопредельных государств, как Белоруссия, Латвия и Монголия. При этом в подавляющем большинстве случаев южнокорейцы въезжали с туристическими целями, уступая по количеству приезжающих в РФ туристов лишь Китаю и Германии. По итогам первого квартала 2020 года российскую границу пересекли 36 490 граждан РК, что на 47% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Во втором квартале падение составило уже 99%, Россию посетило лишь 1 169 южнокорейцев, абсолютное большинство из них – обслуживающий персонал транспортных средств, прибывший водным транспортом.

В свою очередь, в Южную Корею за прошлый год выехало 323 730 россиян. В том числе 30 825 – с деловыми целями, что делало страну четвёртой по популярности среди российских граждан по этому виду посещений после Казахстана, Германии и Китая. Во втором квартале нынешнего года количество деловых поездок сократилось до 35. Всего же за апрель-июнь в Республику Корея из РФ отправились 9 055 россиян, подавляющее большинство которых также составлял обслуживающий персонал водного транспорта. В июле, согласно данным Корейской корпорации по туризму (KTO), в РК въехало 2 004 гражданина РФ, что на 93% меньше, чем в прошлом году.

До прекращения регулярного авиасообщения Россию и Южную Корею связывало более 100 рейсов в неделю. Порядка 70% пассажиропотока приходилось на Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Из 18 вывозных рейсов из Сеула, состоявшихся к настоящему времени, 16 были во Владивосток. Последние рейсы Сеул-Владивосток-Москва состоялись в первой половине июня. В посольстве РФ в Сеуле РИА Новости ранее сообщали, что вывозного рейса в столицу сейчас ожидает не менее 300 человек.

На запланированных на сентябрь четырёх рейсах из Сеула во Владивосток вылетело 548 человек. Все рейсы выполнялись компанией S7 в течение первых двух недель месяца по средам и субботам. Несмотря на то что места на вывозные рейсы порой заканчивались в считанные минуты после открытия регистрации, итоговая загрузка рейсов редко превышала 90%. Загрузка на пяти вывозных рейсах в августе достигала 95%, однако вместе с проживающими в Южной Кореи россиянами тогда летели соотечественники, следовавшие транзитом из Сингапура, Новой Зеландии, Вьетнама и Китая, а также 33 гражданина Республики Корея.

Всего в Республике Корея, по статистике южнокорейского Управления по миграции и политике в отношении иностранцев, в 2019 г находилось в среднем 61 427 граждан РФ, что делало россиян восьмой крупнейшей группой иностранцев в стране, в том числе по количеству пребывающих с краткосрочными целями – таких было 21 091 человек. На конец июня нынешнего года в Южной Корее находилось 53 907 граждан РФ, включая 12 145 въехавших в безвизовом режиме.