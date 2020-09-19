БУЭНОС-АЙРЕС, 19 сен /ПРАЙМ/. Одна из крупнейших авиакомпаний Южной Америки LATAM Airlines достигла соглашения с судом США, в рамках которого получила доступ к 2,45 миллиарда долларов для борьбы с влиянием COVID-19, говорится в сообщении компании.

"LATAM Group S.A. получила одобрение своего измененного предложения для финансирования DIP (Debtor in Possession, юридическое лицо, которое подало заявление о защите от банкротства — ред.), представленного 17 сентября 2020 года в суд Нью-Йорка. Решение судьи… позволяет группе получить доступ к 2,45 миллиардов долларов, запрошенных для борьбы с влиянием COVID-19", — отмечается в заявлении.

CEO LATAM Роберто Альво сообщил, что теперь компания начинает этап по представлению плана реорганизации.

Компания в конце мая запросила защиту от кредиторов согласно главе 11 Кодекса США о банкротстве, запустив таким образом процесс добровольной реорганизации и реструктуризации своего долга. Чилийская LATAM Airlines Group считается одной из крупнейших авиакомпаний в Латинской Америке. Акции компании торгуются на биржах в Нью-Йорке и Сантьяго.