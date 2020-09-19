МОСКВА, 19 сен /ПРАЙМ/. Рейсы авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Копенгаген – Москва – Копенгаген отменены до 27 марта 2021 года, сообщило посольство России в Дании.

"По информации представительства ПАО "Аэрофлот" в Дании, рейсы авиакомпании по маршруту Копенгаген – Москва – Копенгаген в период до 27 марта 2021 года отменены", — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с некоторыми странами.