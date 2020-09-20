МИНСК, 20 сен /ПРАЙМ/. Рейсы белорусской авиакомпании "Белавиа" в Москву и другие города России пока планируется запустить с 1 октября, сообщили РИА Новости в справочной службе национального перевозчика Белоруссии.

Ранее пресс-служба российского кабмина сообщила, что Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, полеты в Минск будут выполняться с периодичностью один раз в неделю. При этом российский "Аэрофлот" открыл на своем сайте продажу билетов из Москвы в Минск с 26 сентября.

"Только начиная с 1 октября рейсы запланированы ("Белавиа" из Минска в Москву и другие города РФ – ред.). На сентябрь рейсов нет. Возможно, это российские авиакомпании, такие как "Аэрофлот", выполняют рейсы (в Минск с 26 сентября – ред.), а пока у "Белавиа" сообщения с Россией нет", — рассказали в справочной службе.

Там отметили, что билеты на октябрь из Минска в ряд городов России доступны для бронирования на сайте авиакомпании.

Ранее "Белавиа" сообщала, что продлила приостановку рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар, Сочи и Ростов-на-Дону до 30 сентября, в Воронеж, Казань, Нижний Новгород — до 24 октября.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В условиях пандемии ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа- и железнодорожное сообщение.