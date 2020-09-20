ХЕЛЬСИНКИ, 20 сен /ПРАЙМ/. На севшем в воскресенье на мель пароме Amorella в Финляндии находились 11 граждан России, никто из них не пострадал, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ Марина Шкуренко.

Ранее сообщалось, что паром Amorella компании Viking Line сел на мель у Аландских островов. На борту находились 207 пассажиров и 74 члена команды. Все они эвакуированы, никто не пострадал.

"На борту находилось 11 российских граждан, никто из них не пострадал. Консульство России на Аландских островах и посольство России в Финляндии оказали им содействие и держат ситуацию под контролем. Все россияне размещены в отеле в городе Мариехамн", — сказала Шкуренко.

Ранее это же судно садилось на мель у Аландских островов в декабре 2013 года. Паром принадлежит финской компании Viking Line, курсирует по маршруту Турку – Аландские острова – Стокгольм. Он построен в 1988 году, вмещает 2420 пассажиров и 450 автомобилей.