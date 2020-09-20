МОСКВА, 20 сен /ПРАЙМ/. Российская авиакомпания "Аэрофлот" поставила в систему продаж билеты на рейсы из Москвы в Бишкек (Киргизия), Нур-Султан (Казахстан), Минск (Белоруссия), следует из данных в приложении авиакомпании по продаже билетов.

Решение о возобновлении авиасообщения на взаимной основе с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией было предложено 18 сентября по итогам заседания оперштаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. В воскресенье в кабмине РФ сообщили, что правительство утвердило это распоряжение.

Согласно данным приложения, билеты на рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Бишкек есть с 23 сентября. При запросе билетов на даты 21 и 22 сентября система предлагает билеты на ближайшую дату лишь с 23 сентября.

Вылет намечен на 18.30 из столичного аэропорта "Шереметьево". Время в пути — 4 часа 10 минут.

Ближайшая дата с продажей билетов в Нур-Султан — 27 сентября. Вылет поставлен на 1.40 из аэропорта "Шереметьево". Время в пути — 3 часа 20 минут.

Билеты в Минск есть в системе на 26 сентября. Время вылета из аэропорта "Шереметьево" — 15.20. Полёт займёт 1 час 30 минут.