АФИНЫ, 20 сен /ПРАЙМ/. Правительство Греции продлило на две недели, до 5 октября, разрешение на въезд в страну до 500 граждан России в неделю при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель или документов, в которых определено их временное место жительства в стране.

Соответствующее совместное министерское решение опубликовано в официальной правительственной газете в воскресенье вечером.

До этого решением семи греческих министерств был разрешен въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября, его срок истекает 21 сентября в 23.59 (время совпадает с московским).

Новое решение будет действовать с 00.01 часов 22 сентября до 23.59 часов 5 октября.

Совместное постановление "Применение мер контролируемого въезда, выборочного лабораторного контроля и временного ограничения для постоянных жителей Российской Федерации с целью ограничения распространения коронавируса COVID-19" подписали министры финансов, развития и инвестиций, защиты граждан, труда и социального обеспечения, здравоохранения, внутренних дел, инфраструктуры и транспорта.

Условия въезда остаются прежними.

Граждане России смогут въехать на территорию Греции исключительно воздушным путем через три аэропорта — Афин, Салоников и Ираклиона.

При себе граждане России должны иметь отрицательный лабораторный текст на COVID-19 методом ПЦР, взятый не позднее, чем за 72 часа до их прибытия в Грецию, со справкой на английском языке с указанием всех данных.

Авиакомпании обязаны проверить это свидетельство перед посадкой пассажира, а в случае его отсутствия запретить посадку, иначе им придется репатриировать пассажира за свой счет.

Граждане России за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции. В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19, в этом случае гражданин до получения результатов лабораторного исследования не должен покидать место своего временного проживания. Нарушителям грозит административный штраф в размере пяти тысяч евро, власти Греции тщательно проверяют соблюдение режима самоизоляции.

С 1 июля все аэропорты Греции начали принимать рейсы из-за границы, однако Россия не входила в список стран, из которых разрешен въезд.

Между тем, по данным туроператоров, после открытия границы с 7 сентября не было организовано рейсов с туристами из России.

Туристический сезон в Греции уже заканчивается, из-за пандемии коронавируса многие отели в Греции так и не открылись, а некоторые уже начинают закрываться.

Авиакомпания "Аэрофлот" ранее заявила, что не видит возможности возобновления полетов в Грецию с учетом действующих ограничений. Не организовали авиарейсов и "Эгейские авиалинии".

В 2019 году Грецию посетили 33 миллиона человек. В этом году туристический сезон из-за ограничений по коронавирусу начался с 1 июля.

По данным греческих властей, с 1 июля до 15 сентября в Грецию въехали 3,827 миллиона человек, в том числе авиатранспортом — 3,212 миллиона.