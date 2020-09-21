МОСКВА, 21 сен /ПРАЙМ/. Россия в понедельник возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Казахстаном (Нур-Султаном), Киргизией (Бишкеком) и Белоруссией (Минском).

Решение о возобновлении авиасообщения на взаимной основе с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией было предложено по итогам заседания российского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции под руководством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Кабмин в воскресенье опубликовал соответствующее распоряжение. Согласно документу, гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран. Российские авиакомпании пока официально не объявили о старте рейсов в эти страны. Однако согласно данным приложения "Аэрофлота", билеты на рейсы авиакомпании из Москвы в Бишкек есть 23 сентября, в Нур-Султан — 27 сентября, в Минск — 26 сентября.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 1 августа РФ возобновила рейсы в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию. С 10 августа возобновились рейсы на турецкие курорты — в Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа возобновились полеты в Швейцарию. Авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами было разрешено возобновить с 8 сентября. Полеты в Каир начались 9 сентября, в Мале — 10 сентября, в Эмираты — 11 сентября.

С 27 сентября планируется возобновить полеты в Южную Корею.