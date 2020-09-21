МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ зарегистрировал дополнительный выпуск акций "Аэрофлота", сообщил регулятор.
Ранее акционеры "Аэрофлота" одобрили допэмиссию до 1,7 миллиарда акций.
"Банк России 18.09.2020 принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска и регистрации проспекта обыкновенных акций публичного акционерного общества "Аэрофлот — российские авиалинии" (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-00010-А", — говорится в сообщении регулятора.
https://1prime.ru/transport/20200921/832048638.html