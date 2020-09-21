МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco организовала новый морской контейнерный сервис Fesco Arctic Line, соединяющий порты Чукотки с китайскими и американскими, следует из сообщения компании.

Сервис Fesco Arctic Line будет работать по двум маршрутам: Циндао (Китай) — Тайцан (Китай) — Провидения (Чукотка) — Певек (Чукотка) и Эверетт (США) — Провидения — Певек. Как сообщают в компании, также возможны судозаходы в дальневосточные порты Владивосток и Восточный. Перевозки будут организованы с июля по октябрь включительно на многоцелевых судах ледового класса "Феско Улисс" и "Феско Парис".

"Fesco Arctic Line дополнит уже существующий сервис группы "Феско Анадырь Директ Лайн" (ФАДЛ), связывающий порт Владивостока с портами Чукотки — Анадырь и Эгвекинот. В рамках сервиса ФАДЛ осуществляются регулярные перевозки любых грузов в сухих, рефрижераторных СОС и SOC контейнерах, следующих как в межпортовом, так и в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении, а также генеральных грузов", — говорится в релизе компании.

Ранее в начале июня транспортная группа организовала сезонную доставку грузов в порты Чукотки Анадырь и Эгвекинот на сервисе ФАДЛ. Первым судном стал универсальный сухогруз "Феско Посьет". Всего в навигацию, которая продлится с июня по октябрь, планируется выполнить шесть рейсов.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Головная компания — "Дальневосточное морское пароходство". Группе принадлежат ВМТП, железнодорожный оператор "Трансгарант", оператор фитинговых платформ "Русская тройка".