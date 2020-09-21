МОСКВА, 21 сен /ПРАЙМ/. "Аэрофлот" опубликовал график рейсов в Бишкек (Киргизию), Минск (Белоруссию), Нур-Султан (Казахстан) и Сеул (Южную Корею).

Решение о возобновлении авиасообщения на взаимной основе с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Кореей было предложено 18 сентября по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Международное воздушное сообщение с Киргизией (Бишкек), Республикой Беларусь (Минск), Казахстаном (Нур-Султан) возобновится на этой неделе. Регулярное авиасообщение с Южной Кореей (Сеул) будет восстановлено 1 октября", — сообщила пресс-служба авиакомпании.

Полеты в столицу Киргизии стартуют 24 сентября. Регулярный рейс SU1882 Москва — Бишкек будет выполняться один раз в неделю по четвергам, обратный рейс SU1883 Бишкек — Москва вылетает по пятницам. Рейсы в Белоруссию SU1842 Москва — Минск и SU1843 Минск — Москва будут выполняться один раз в неделю по субботам, начиная с 26 сентября.

Полеты в столицу Казахстана будут осуществляться, начиная с 27 сентября. Рейсы SU1956 Москва — Нур-Султан и SU1957 Нур-Султан — Москва будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям. Кроме того, "Аэрофлот" будет летать один раз в неделю по четвергам в столицу Южной Кореи (рейс SU0250 Москва — Сеул), обратный рейс SU0251 Сеул — Москва будет выполняться по субботам.

"По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться. Актуальная информация о расписании рейсов и услугах публикуется на сайте авиакомпании", — уточняется в сообщении.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.