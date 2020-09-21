МОСКВА, 21 сен /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин наградил генерального директора судостроительного комплекса "Звезда" Сергея Целуйко Орденом Дружбы, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в освоение современных технологий строительства крупнотоннажных судов и строительство первого танкера класса "Афрамакс" наградить… Орденом Дружбы Целуйко Сергея Ивановича", — говорится в указе.

Сергей Целуйко возглавляет ССК "Звезда" с 2016 года. Ранее работал главным строителем судов снабжения на судостроительном заводе "Северная верфь".