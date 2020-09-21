МОСКВА, 21 сен /ПРАЙМ/. Крупнейший в России пригородный перевозчик "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) провел тендер на приобретение в лизинг трех электропоездов с ценой контракта в 3,8 миллиарда рублей, победителем стала компания "Сбербанк Лизинг", следует из данных портала госзакупок.

"Приобретение электропоездов постоянного тока, предназначенных для обеспечения пригородных пассажирских перевозок на участках железных дорог РФ, в финансовую аренду (лизинг) для нужд АО "Центральная ППК" в количестве трех электропоездов в 11-ти вагонном исполнении", — сформулирован предмет контракта.

Поставщиком транспорта является ОАО "Демиховский машиностроительный завод".

"Признать победителем АО "Сбербанк Лизинг" с ценой договора 3 804 656 276,16 рублей с учетом НДС 20%. Обеспечить в установленном порядке заключение договора с АО "Сбербанк Лизинг", — говорится в итоговом протоколе конкурсной комиссии.