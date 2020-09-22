МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе-августе упал на 52,2%, в августе — на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба компании.

"За восемь месяцев 2020 года группа "Аэрофлот" перевезла 19,6 миллиона пассажиров, что на 52,2% ниже результата аналогичного периода 2019 года….В августе 2020 года группа "Аэрофлот" перевезла 3,8 миллиона пассажиров, что на 41% ниже результата за август 2019 года", — говорится в сообщении.

В январе-августе пассажирооборот группы снизился на 55,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в августе — на 51,6%.