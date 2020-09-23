САМАРА, 23 сен /ПРАЙМ/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с гендиректором Renault Лукой де Мео, на которой обсуждалось развитие "АвтоВАЗа", сообщила пресс-служба правительства региона.

"В среду, 23 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с генеральным директором, председателем правления Renault Лукой де Мео, который с рабочим визитом посещает "АвтоВАЗ". Вместе с президентом завода Ивом Каракатзанисом они обсудили производственные показатели и планы по развитию автогиганта", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, из-за пандемии коронавируса продажи новых автомобилей в России за восемь месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились почти на 17%, всего было продано более 880 тысяч машин, в том числе свыше 192 тысяч – под брендом Lada.

Отмечается, что в конце апреля на совещании с президентом страны Владимиром Путиным Азаров выступил с рядом инициатив по восстановлению автомобильной отрасли. Кроме того, глава региона неоднократно обсуждал принятие дополнительных мер поддержки с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым и министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. По данным пресс-службы, многие предложения Самарской области были учтены, благодаря программам льготного кредитования и особым условиям приобретения автомобилей в июле 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года было зафиксировано увеличение продаж на внутреннем рынке на 6,8%.

По информации пресс-службы, на сегодняшний день "АвтоВАЗ" обеспечен заказами на новые автомобили на ближайшие месяцы в рамках программ опережающих госзакупок, роста корпоративных продаж. С 22 августа до конца сентября предприятие ввело рабочие субботы для выполнения госзаказа в объеме 16 тысяч машин. С начала этого года на "АвтоВАЗе" было создано 395 рабочих мест.

Группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами — Lada, Renault, Nissan, Datsun.