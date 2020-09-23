МОСКВА, 23 сен /ПРАЙМ/. Правительство РФ выделило регионам еще 7,3 миллиарда рублей на ускоренное строительство и ремонт дорог, это финальный транш на эти цели в текущем году, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Сегодня выделили 6-й транш в размере 7,3 млрд рублей на строительство дорог в регионах. Эти средства пойдут на ускоренную реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", — написал Хуснуллин в Twitter.

Как отметил вице-премьер, это финальный – шестой – транш, направленный в регионы, выполняющие нацпроект опережающими темпами. В общей сложности субъектам было выделено 100 миллиардов рублей.

"Благодаря этим мерам в 52 регионах опережающими темпами привели в нормативное состояние более 1000 километров автодорог, обеспечили досрочный ввод и продолжаем строительство 43 дорог в городских агломерациях", — отметил зампред правительства.

Как указал Хуснуллин, допфинансирование позволит ускоренно реализовать ряд объектов: мост через реку Шексну в Череповце, Северный обход Калуги, а дорога Нарьян-Мар — Усинск может быть построена на год раньше за счет налаженной модели финансирования.