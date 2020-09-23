МОСКВА, 23 сен /ПРАЙМ/. Акции американской автомобилестроительной корпорации Tesla дешевеют более чем на 11% на фоне разочарования инвесторов заявлениями основателя компании Илона Маска, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 22.06 мск акции Tesla дешевеют на 11,32%, до 377,17 доллара за акцию. Накануне акции компании снизились в цене на 5,6%, а с начала сентября — на 14,5%. На фоне падения цены акций Tesla индекс NASDAQ, в котором торгуются бумаги, падает в среду более чем на 3%, до 10630,77 пункта.

Во вторник, по данным телеканала CNBC, Илон Маск объявил о ряде производственных разработок, которые поспособствуют созданию более качественных и дешевых автомобилей в рамках "Battery Day", но инвесторы оказались разочарованы его сообщениями.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.