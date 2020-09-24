МОСКВА, 24 сен /ПРАЙМ/. "Аэрофлот" в четверг возобновляет рейсы между Москвой и Бишкеком (Киргизия), остановленные ранее из-за ситуации с коронавирусом.

Решение о восстановлении с 21 сентября авиасообщения с рядом стран, в том числе с Киргизией, было предложено по итогам заседания российского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Кабмин подтвердил это решение соответствующим распоряжением.

Несмотря на разрешение выполнять рейсы в Бишкек с понедельника, первый рейс "Аэрофлота" состоится 24 сентября. Вылет намечен на 21.45 мск из столичного аэропорта Шереметьево. Время в пути — 4 часа 10 минут. Авиакомпания сообщала, что регулярный рейс SU1882 Москва — Бишкек будет выполняться один раз в неделю по четвергам, обратный рейс SU1883 Бишкек — Москва — по пятницам.

"Аэрофлот" при этом добавлял, что по мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

Возобновлять авиасообщение с другими странами Россия начала постепенно. К настоящему времени разрешено летать в ряд городов Турции, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Белоруссию, Казахстан, с 27 сентября — в Южную Корею.