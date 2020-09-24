ТОКИО, 24 сен — ПРАЙМ. Крупнейшие японские авиакомпании Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA) объявили в четверг о возобновлении ряда рейсов в Китай после длительного перерыва, вызванного распространением коронавируса.

Согласно сообщению JAL, со 2 октября компания восстановит полеты между аэропортом Нарита в Токио и Гуанчжоу, и между ними будет действовать один рейс в неделю.

Также из Нариты в октябре возобновятся полеты в Далянь, рейсы будут совершаться три раза в неделю.

Расписание полетов составлено пока только до 23 октября, дальнейший график будет представлен позже, уточняет авиакомпания.

Со своей стороны ANA сообщает, что ее самолеты будут летать из Нариты в Циндао и Гуанчжоу.

На сайте авиакомпании говорится, что с 25 сентября все пассажиры, путешествующие из Японии в Китай, должны будут предоставить отрицательные результаты тестов ПЦР, проведенных не более, чем за 3 для до отбытия.

Как сообщило агентство Киодо, до сих пор JAL совершал полеты только по одному рейсу в Китай — из Нариты в Далянь, а ANA — по направлению из Нариты в Шанхай.