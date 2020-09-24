МОСКВА, 24 сен /ПРАЙМ/. Россия и Куба договорились дополнительно проработать вопрос возобновления авиасообщения между странами, сообщается на сайте Росавиации.

По данным агентства, 23 сентября в рамках рабочего визита заместителя премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисаса Руиса в Москву состоялась встреча с первым заместителем министра транспорта РФ — главой Росавиации Александром Нерадько. Как сообщает Росавиация, стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества, в том числе: перспективы возобновления авиасообщения между Кубой и Россией, вопросы летной годности воздушных судов российского производства, эксплуатируемых на Кубе, а также вопросы сертификации воздушных судов и экипажей.

"Обсудили принимаемые в странах меры по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений при восстановлении авиапассажирских перевозок. Договорились дополнительно проработать вопрос возобновления двустороннего авиасообщения с учетом эпидемиологической ситуации в России и на Кубе", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе встречи был отмечен высокий уровень двустороннего сотрудничества в сфере воздушного транспорта, в том числе рост объемов авиаперевозок между странами, которые в настоящий момент временно ограничены в связи распространением коронавируса.