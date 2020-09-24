МОСКВА, 24 сен /ПРАЙМ/. Экс-глава продуктового ритейлера "Магнит" и нынешний гендиректор логистической "дочки" Sollers — компании "Лорус" Ольга Наумова вошла в совет директоров Sollers, следует из сообщения компании.

Отмечается, что акционеры Sollers на годовом собрании утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании по итогам прошедшего финансового года, состав совета директоров, а также приняли решение не выплачивать дивиденды.

Наумова пришла на место вышедшей из совдира Вероники Антоновой, замглавы Soller по стратегическому развитию, следует из сообщения. В остальном же совет директоров остался без изменений. В него входят основной владелец компании и председатель совета Вадим Швецов, замглавы Sollers Зоя Каика, гендиректор компании Николай Соболев, директор по правовым вопросам Sollers Виктор Хвесеня, экс-глава Минпромторга и независимый директор Sollers Виктор Христенко, гендиректор УАЗа и Aurus Адиль Ширинов, и два независимых директора — Ирина Девина и Сергей Смыслов.

"В 2019 году группа Sollers получила выручку в размере 57,84 миллиарда рублей, показатель чистой прибыли группы по результатам прошлого года составил 128 миллионов рублей. Существенное влияние на отчетность оказало приобретение контролирующей доли в СП Ford Sollers с 1 июля 2019 года. На динамику выручки также значительно повлиял объем продаж автомобилей Ford Transit и автокомпонентов, выпуск новых спецверсий на базе автомобилей УАЗ", — говорится в сообщении компании к собранию.