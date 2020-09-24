МУРМАНСК, 24 сен /ПРАЙМ/. Северо-западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту возгорания на рыболовецком судне "Несь" в Мурманске при проведении сварочных работ, говорится в сообщении ведомства.

"Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта в связи с возгоранием на судне. По предварительным данным, 24 сентября около 18.00 в одном из помещений рыболовецкого судна "Несь", пришвартованного к пирсу Мурманской судоверфи, при производстве сварочных работ произошло возгорание", — говорится в сообщении.

По данным регионального ГУ МЧС, в четверг в 18.19 на пульт дежурной службы "01" поступила информация о возгорании по адресу: город Мурманск, улица Траловая, дом 2, Мурманская судоверфь, рыбаловецкое судно "Несь".

"По прибытию пожарно-спасательных подразделений обнаружено возгорание между средней палубой и мостиком, между переборками кабельных тросов, происходило тление эл. проводов в кабель – канале. В результате возгорание ликвидировано, пострадавших нет. На месте происшествия работали три пожарно-спасательных подразделения", — отметили в ГУ МЧС.

В транспортной прокуратуре добавили, что на борту находились шесть членов экипажа, которые были сразу эвакуированы. Ситуация находится на личном контроле исполняющего обязанности северо-западного транспортного прокурора Андрея Цыганова.