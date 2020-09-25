САРАТОВ, 25 сен /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Рейды по контролю за соблюдением санитарных мер на общественном транспорте и предприятиях торговли в Саратовской области на фоне COVID-19 области должны быть усилены с субботы, а нарушителей нужно жестко наказывать, заявил вице-губернатор — председатель правительства региона Александр Стрелюхин.

"Сколько можно говорить об общественном транспорте? На посмешище просто говорим, другого слова нет. А результат есть? Нет. Водители автобусов без масок, внутри любого автобуса — как бы они ни были наполнены — все люди без масок. При этом опыт Самары и Нижнего Новгорода — водитель не трогается с места, пока все не оденут маски: два дня пошумели, поговорили, но начали исполнять требования к личной гигиене, требования к самозащите", — заявил Стрелюхин в пятницу на заседании областного оперштаба по борьбе с COVID-19.

Он потребовал от замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Ивана Козаченко и от муниципальных властей навести порядок в общественном транспорте в части исполнения требований Роспотребнадзора.

"Либо мы все здесь не нужны, если не будет исполняться требование Роспотребнадзора…, либо наведите порядок… Значит, завтра рейды по всему транспорту и до конца следующей недели каждый день. Если водитель без маски и работает по перевозкам с людьми, которые находятся без соблюдения масочного режима, этот автобус должен быть снят с линии, чего бы это ни стоило… Никаких объяснений принимать не хочу", — подчеркнул вице-губернатор.

Также, по его словам, необходимо перенять опыт Москвы в отношении к торговым центрам, магазинам и прочим объектам предоставления услуг, не соблюдающим условия работы в период пандемии, и добиваться их закрытия. Он призвал руководителя областного управления Роспотребнадзора Ольгу Кожанову и начальника управления по вопросам миграции областного главка МВД Алексея Зелепукина с субботы начать рейды по торговым объектам.

"Ольга Ивановна, Алексей Владимирович, я от вас требую, я вас очень прошу — закрывать (объекты, где нарушаются санитарные требования), кто бы что ни говорил… Закрывать публично, показательно закрывать… Призывы закончились, нужны жесткие требования и жесткие действия… Если сейчас мы не примем жесточайшие меры по наведению порядка, мы свалимся к закрытию отраслей экономики. Этого допустить нельзя. Я думаю, этого никто не хочет", — заявил Стрелюхин.

Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 14 966 случаев заражения коронавирусом, скончались 97 пациентов с COVID-19, выздоровели 9964.