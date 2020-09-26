МОСКВА, 26 сен /ПРАЙМ/. "Аэрофлот" в субботу возобновляет рейсы между Москвой и Минском, приостановленные ранее из-за коронавируса.

Власти РФ с 21 сентября решили возобновить авиасообщение с рядом стран, включая Белоруссию. Первый рейс "Аэрофлота" состоится 26 сентября, вылет в 15.20 мск из столичного аэропорта "Шереметьево". Время в пути — 1 час 30 минут.

Авиакомпания сообщала, что регулярный рейс SU1842 Москва-Минск и SU1843 Минск-Москва будет выполняться раз в неделю по субботам, при этом по мере восстановления международного ависообщения частота рейсов может меняться.

В свою очередь белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщала, что возобновляет полеты в Россию с 30 сентября. Пока рейсы будут выполняться раз в неделю в московский аэропорт "Домодедово".

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, за некоторыми исключениями (вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и ряд других).

Сейчас авиасообщение с другими странами постепенно восстанавливается. К настоящему времени разрешено летать в ряд городов Турции, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Киргизию, Казахстан, с 27 сентября — в Южную Корею.