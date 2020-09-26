Перу возобновит международное авиасообщение с 5 октября - президент
ЛИМА, 26 сен /ПРАЙМ/. Власти Перу намерены возобновить международное авиасообщение с 5 октября, сообщил журналистам президент страны Мартин Вискарра.
"Мы одобрили этим указом возобновление пассажирских перевозок на международном направлении, начиная с 5 октября, со специальными нормами, которые предоставят министерство транспорта и министерство здравоохранения", — сказал он.
На первом этапе авиасообщение будет возобновлено со странами-соседями, при этом правительство ведет переговоры и с другими странами Южной Америки.
Перу прервала воздушное сообщение из-за пандемии COVID-19 в марте.
В стране на данный момент зарегистрировано 788 930 случаев заболевания коронавирусом, выписаны из больниц 644 345 человек, скончались 31 938 пациентов.
https://1prime.ru/transport/20200926/832076906.html