ЛИМА, 26 сен /ПРАЙМ/. Власти Перу намерены возобновить международное авиасообщение с 5 октября, сообщил журналистам президент страны Мартин Вискарра.

"Мы одобрили этим указом возобновление пассажирских перевозок на международном направлении, начиная с 5 октября, со специальными нормами, которые предоставят министерство транспорта и министерство здравоохранения", — сказал он.

На первом этапе авиасообщение будет возобновлено со странами-соседями, при этом правительство ведет переговоры и с другими странами Южной Америки.

Перу прервала воздушное сообщение из-за пандемии COVID-19 в марте.

В стране на данный момент зарегистрировано 788 930 случаев заболевания коронавирусом, выписаны из больниц 644 345 человек, скончались 31 938 пациентов.