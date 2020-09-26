МОСКВА, 26 сен /ПРАЙМ/. Глава Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Стивен Диксон лично проведет испытательный полет самолета Boeing 737 MAX 30 сентября, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Как передает агентство, данное решение было принято, чтобы показать общественности, что предложенные исправления надежны.

Сам Диксон раньше был пилотом в американской авиакомпании Delta Air Lines и имеет лицензию на полеты на самолетах нескольких видов, в том числе 737. Перед полетом он и его старший заместитель Дэниэль Элвелл пройдут курс подготовки, который Boeing и регуляторы предлагают для пилотов MAX.

Как сообщает агентство, данный полет является мощным сигналом того, что FAA уверено в самолете.

Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В марте 2019 года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт, все люди погибли. В октябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air, жертвами крушения стали 189 человек.

В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 MAX, допущенные компанией Boeing и федеральным управлением гражданской авиации США. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.