ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 сен /ПРАЙМ/. Главгосэкспертиза приступила к аудиту проекта строительства железнодорожного моста на Сахалин, сообщает в субботу пресс-служба губернатора Сахалинской области.

"Проект строительства железнодорожной линии Селихин – Ныш с переходом через пролив Невельского поступил на рассмотрение в учреждение", — говорится в релизе по итогам совещания, которое провел губернатор региона Валерий Лимаренко.

"Особо подчеркну, это предпроектная стадия. Мы рассматриваем документацию с точки зрения технологически-ценового аудита. Наша задача – оценить насколько корректно составлен проект. А после можно будет с этими цифрами работать", — приводит пресс-служба слова и.о. начальника Дальневосточного филиала ФАУ "Главгосэкспертиза России" Игоря Кохана.

Кроме того, на совещании отметили, что РЖД прорабатывают вопрос по выносу железной дороги за пределы центра Южно-Сахалинска. Это будет необходимо при реализации проектов по строительству мостового перехода и модернизации Корсаковского порта.

Ранее сообщалось, что проект предварительно оценивается в 576 миллиардов рублей без НДС. 226 миллиардов из них – мостовой переход с подходами, 350 миллиардов – железнодорожная линия.