МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Минпромторг РФ подписал специнвестконтракт с китайским Haval (бренд Great Wall Motor Co.) по производству автомобилей и двигателей к ним в России, инвестиции составят 42,4 миллиарда рублей, следует из сообщения ведомства.

Компания больше года не могла заключить контракт, хотя прошла межведомственную комиссию при Минпромторге еще 31 июля прошлого года (после этого само подписание — лишь формальность). Это связано с тем, что в тот же день истекали сроки, установленные тогдашним вице-премьером Козаком, для подписания СПИКов по модели первого типа (на 10 лет), ознаменуя тем самым переход правительства к СПИК 2.0. Тем не менее, механизм СПИК 2.0 до сих пор не заработал, а для подписания инвестсоглашения с Haval, а также фарм-компаниями "Генериум-Некст" и "Активный компонент" пришлось вносить изменения в нормативную базу, процесс растянулся более, чем на год.

"Haval – первый китайский автопроизводитель, подписавший специальный инвестиционный контракт. Компания взяла серьезные обязательства по локализации ключевых компонентов: двигателя, коробки перемены передач, электронных блоков и систем управления автомобилем. Совокупная балльная оценка обязательств по освоению технологий в рамках реализации СПИК составляет более 7 тысяч баллов, являясь самой высокой в отрасли. Инвестиции составят 42,4 миллиарда рублей", — говорится в сообщении министерства.

"Мы рады сообщить о заключении СПИКа с компанией Haval – первым китайским автопроизводителем, заключившим такой контракт. Высокий уровень локализации повышает конкурентоспособность китайского производителя на российском рынке. Реализация СПИКа гарантирует долгосрочное развитие компании на территории России в области локализации ключевых компонентов, узлов и систем", — подчеркнул глава Минпромторга Денис Мантуров.

Российский завод Haval начал работу в июне 2019 года на территории индустриального парка "Узловая" в Тульской области. Это первое зарубежное предприятие полного цикла для бренда. На данный момент завод Haval в России производит четыре модели: кроссоверы F7 и F7x, а также рамные внедорожники H5 и H9. Спустя год с момента запуска производства с конвейера завода сошел десятитысячный автомобиль. Производственная мощность завода на первом этапе составляет 80 тысяч единиц в год с возможностью расширения почти в два раза.

"Следующим этапом локализации Haval в России станет запуск завода по производству двигателей. Компания завершила его проектирование, строительство планируется закончить к концу 2022 года. Завод обеспечит производство и сборку двигателей для более чем 90% автомобилей Haval в России. Производственный комплекс будет расположен на территории действующего завода Haval в Тульской области и займет площадь более 10 тысяч квадратных метров, обеспечит более 300 рабочих мест", — также отмечает Минпромторг.