МОСКВА, 26 сен /ПРАЙМ/. Столкнувшийся с финансовыми трудностями американский концерн Boeing намерен сократить часть руководящих сотрудников среднего звена, а также продать ряд объектов недвижимости, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По его данным, порядка 170 "руководящих сотрудников среднего звена", 70 из которых работают в подразделении коммерческих самолетов, приняли предложение уйти из корпорации, получив годовую заработную плату.

Отмечается, что наиболее "спорной" мерой экономии средств, которую в числе прочих рассматривает американская компания, является возможность сосредоточить строительство самолетов 787 Dreamliner на одной площадке — вероятнее всего, на предприятии в Южной Каролине — и закрыть вторую линию окончательной сборки в Эверетте (штат Вашингтон).

Ранее сообщалось, что в этом году Boeing планирует сократить около 10% от общего количества сотрудников в 160 тысяч человек на фоне сокращения производства лайнеров: авиакомпании не покупают новые самолеты из-за падения пассажиропотока, в апреле концерн не получил ни одного заказа на поставку воздушных судов.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения: Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.