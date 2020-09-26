ПЕРМЬ, 26 сен /ПРАЙМ/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", у которого в двигателе нашли птицу, исправен и вылетит из Перми в Москву техническим рейсом в воскресенье, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Ранее транспортная прокуратура сообщила, что в аэропорту Большое Савино 26 сентября произошла задержка рейса Пермь – Москва из-за обнаружения в двигателе останки птицы. Была назначена проверка исполнения законодательства об орнитологическом обеспечении безопасности полетов.

"В результате осмотра самолёта (рейс Москва — Пермь), в который сегодня попала птица, неисправность не обнаружена. Самолёт исправен, в 03:30 27 сентября вылетит техническим рейсом в Москву", — говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажиры рейса 26 сентября в 20:00 (18:00 мск) вылетели в столицу другим рейсом. Услуги, предусмотренные законодательством о защите прав потребителей, им оказаны.