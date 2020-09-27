МОСКВА, 27 сен /ПРАЙМ/. Россия с воскресенья возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Сеулом (Южная Корея).

Решение было принято по итогам заседания российского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции под руководством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Кабмин утвердил это соответствующим распоряжением.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" сообщала, что будет летать один раз в неделю, по четвергам, в столицу Южной Кореи (рейс SU0250 Москва — Сеул). Обратный рейс SU0251 Сеул — Москва будет выполняться по субботам. Таким образом, с учетом этого расписания, первый рейс авиакомпании из Москвы в Сеул состоится 1 октября, обратно — 3 октября.

"Аэрофлот" добавлял, что по мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

Возобновлять авиасообщение с другими странами Россия начала постепенно. К настоящему времени разрешено летать в ряд городов Турции, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Белоруссию, Киргизию, Казахстан.