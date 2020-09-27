МОСКВА, 27 сен /ПРАЙМ/. "Аэрофлот" в воскресенье возобновляет рейсы между Москвой и Нур-Султаном (Казахстан), приостановленные ранее из-за коронавируса.

Власти РФ с 21 сентября решили возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Казахстаном.

Первый рейс "Аэрофлота" в Казахстан состоится 27 сентября. Вылет назначен на 01.40 мск из столичного аэропорта "Шереметьево". Время в пути — 3 часа 20 минут.

Авиакомпания сообщала, что регулярные рейсы SU1956 Москва – Нур-Султан и SU1957 Нур-Султан — Москва будут выполняться раз в неделю по воскресеньям, но по мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться.

В субботу, 26 сентября, "Аэрофлот" выполнил первый рейс в Белоруссию с момента возобновления авиасообщения между странами.

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, за некоторыми исключениями (вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и ряд других).

Сейчас авиасообщение с другими странами постепенно восстанавливается. К настоящему моменту разрешено летать в ряд городов Турции, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, на Мальдивы, в Южную Корею, а также в Белоруссию, Киргизию и Казахстан.